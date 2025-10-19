Incidente ad Asiago terribile scontro nella notte | muoiono tre ventenni

L’auto su cui viaggiavano i ragazzi è finita contro una fontana al centro di una rotatoria. Ferito in modo grave un quarto giovane. Un altro ha cercato di scappare, poi è stato ricoverato. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Incidente ad Asiago, terribile scontro nella notte: muoiono tre ventenni

