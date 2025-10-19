Incidente a Torino | pedone investito da un' auto all’attraversamento pedonale di corso Orbassano
Incidente a Torino nella mattinata di oggi, 19 ottobre 2025. Intorno alle 10, un pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava corso Orbassano, all'altezza dell'attraversamento davanti al civico 277. La macchina si è fermata per i soccorsi. Sono intervenuti glia agenti della polizia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
