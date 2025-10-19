Incidente a Orbetello furgone con rimorchio si ribalta sull’Aurelia
Orbetello (Grosseto), 19 ottobre 2025 – La strada statale 1 Aurelia è temporaneamente chiusa al traffico in direzione di Grosseto, all'altezza di Orbetello al km 147,700, a causa di un incidente. Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – sono rimasti coinvolti due veicoli di cui un mezzo pesante che si è ribaltato. Il traffico viene deviato su viabilità locale. Sul posto sono intervenute le squadre del 118, Anas e delle forze dell'ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile, e i vigili del fuoco di Orbetello.
