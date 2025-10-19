Inchiesta alluvione Lepore | Verifiche giuste Pronti a collaborare Il centrodestra attacca

Bologna, 19 ottobre 2025 – “ Siamo a disposizione di chi vuole approfondire ”, anche perché “è giusto che si facciano tutte le verifiche, quindi siamo a disposizione”. Il sindaco Matteo Lepore commenta così la notizia (lo abbiamo saputo questa mattina”, ha detto oggi pomeriggio, di fronte alla parrocchia simbolo dell’alluvione, quella di San Paolo di Ravone) dell’ inchiesta aperta in Procura, volta a individuare eventuali responsabilità che potrebbero aver contribuito, nel tempo, all’ esondazione del torrente Ravone, ingrossato dalla furia della pioggia che, il 19 e il 20 ottobre dello scorso anno, ha portato alla tragedia che nella zona delle vie Andrea Costa, Saffi e Zoccoli nessuno dimenticherà mai: case sommerse dall’acqua, famiglie sfollate e fango ovunque. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

