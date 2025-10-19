Incendio su volo Air China Hangzhou-Seoul rogo causato da combustione spontanea di batteria al litio aereo dirottato a Shanghai - VIDEO

I passeggeri a bordo hanno vissuto momenti di paura, ma non si registrano feriti. Il comandante ha deciso di dirottare il volo sull’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong, dove l’aereo è atterrato in sicurezza Tensione a bordo del volo Air China CA139, partito da Hangzhou e diretto a Seo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Incendio su volo Air China Hangzhou-Seoul, rogo causato da "combustione spontanea di batteria al litio", aereo dirottato a Shanghai - VIDEO

