Incendio nella notte | distrutta dalle fiamme l’autovettura di un operaio

Lecceprima.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SANNICOLA - Un’autovettura è andata a fuoco nella notte tra sabato e domenica a Sannicola. L’allarme è scattato intorno alle 2.20, quando le fiamme hanno avvolto la parte anteriore del mezzo, una Hyundai Santa Fe, regolarmente parcheggiato in via Gianbattista Tiepolo, strada adiacente alla. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

