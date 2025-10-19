Incendio nella notte a Sarnico donna ritrovata senza vita
Sarnico. Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, verso le 4,20, i vigili del fuoco di Credaro e Palazzolo sull’Oglio sono stati allertati per un incendio a Sarnico. Il rogo è scoppiato all’interno di un’abitazione con un solo piano terra in via Campomatto. All’arrivo sul posto delle squadre dei pompieri, la zona notte della casa era avvolta dalle fiamme. Al suo interno, in uno studio vicino alla camera da letto, è stato rinvenuto il corpo dell’anziana residente di circa 75 anni. I sanitari giunti sul posto hanno confermato il decesso della donna. Durante le operazioni di spegnimento del rogo è stato trovato anche il corpo senza vita del cane della vittima. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
