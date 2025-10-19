Incendio in via Vitruvio | intossicata un’anziana donna e appartamento distrutto

Milano, 19 ottobre 2025 – Momenti di paura per un incendio scoppiato intorno alle 16.30 a Milano in un edificio di quattro piani in via Vitruvio 44 a pochi passi dalla stazione Centrale. Anziana intossicata. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento andato quasi distrutto al primo piano al cui interno si trovava una anziana, rimasta fortunatamente soltanto ferita e subito soccorsa prima dai vigili del fuoco e dopo dai sanitari del 118.Altre tre persone sono rimaste intossicate ma le condizioni di salute anche in questo caso non destano preoccupazioni.. Vigili del fuoco. Le sei squadre deivigili del fuoco inviate sul posto hanno provveduto a mettere insicurezza l'edificio per il quale è stata necessaria anche l'evacuazione dei residenti presenti nel momento dell'incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio in via Vitruvio: intossicata un’anziana donna e appartamento distrutto

