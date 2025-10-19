Incendio in una casa in via De Curtis | uomo trovato morto

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 67 anni è stato trovato morto nella propria abitazione a Napoli, in via De Curtis, dove si era sviluppato un incendio, partito dalla camera da letto. La Polizia di Stato, giunta sul posto con i vigili del fuoco, era già intervenuta due giorni fa nello stesso appartamento per un rogo, sviluppatosi a partire dalla cucina, riuscendo a mettere in salvo l’occupante affidandolo alle cure dei sanitari. A quanto si è appreso l’uomo soffriva per diverse patologie. Immagine di repertorio L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio in una casa in via De Curtis: uomo trovato morto

News recenti che potrebbero piacerti

Appicca un incendio in casa dopo una lite con la moglie: arrestato un 37enne nel Casertano. L'abitazione è distrutta - X Vai su X

Incendio in casa, muore 56enne. E accaduto a Molfetta, la vittima si chiamava Felice Camporeale Vai su Facebook

Napoli, scoppia incendio in casa: muore 64enne. Pochi giorni fa era stato salvato dalle fiamme - Questa notte, gli agenti del commissariato di polizia San Carlo sono intervenuti per delle verifiche ... Secondo msn.com

Enorme incendio in Sardegna circonda la città di Serramanna, sindaco: “Via di casa, pensate alla vita” - Un enorme incendio boschivo divampato da alcune ore ha letteralmente circondato la città di Serramanna, nel Sud Sardegna, dove soccorritori e mezzi stanno lavorando incessantemente per cercare di ... Da fanpage.it

Incendio distrugge la casa del popolo ad Abbadia di Montepulciano - Non ci sono feriti ma, secondo l'europarlamentare Dario Nardella, potrebbe essere doloso. Secondo rainews.it