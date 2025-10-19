Incendio in un appartamento nel cuore di Napoli | morto un uomo
Un uomo di 64 anni è morto a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento in via Antonio De Curtis, nel cuore di Napoli.Questa notte, gli agenti del commissariato di polizia San Carlo sono intervenuti per delle verifiche sul luogo del rogo, dove è stato trovato il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
