Incendio in un appartamento di via De Curtis a Napoli | trovato morto in casa uomo di 64 anni
Già nei giorni scorsi i vigli del fuoco erano intervenuti per lo stesso motivo nello stesso appartamento di via Antonio De Curtis a Napoli: in quell'occasione l'uomo era stato salvato. Indaga la polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'incendio è scoppiato in un appartamento di via Rosmini mentre in casa c'erano tre componenti della famiglia, una donna, sua sorella e il bambino di un anno, tutti trasportati all'ospedale Versilia per aver inalato del fumo.... Vai su Facebook
Incendio in un appartamento, paura a Marciana Marina - X Vai su X
Incendio in un appartamento di via De Curtis a Napoli: trovato morto in casa uomo di 64 anni - Già nei giorni scorsi i vigli del fuoco erano intervenuti per lo stesso motivo nello stesso appartamento di via Antonio De Curtis a Napoli: in quell'occasione ... Come scrive fanpage.it
Napoli, scoppia incendio in casa: muore 64enne. Pochi giorni fa era stato salvato dalle fiamme - Questa notte, gli agenti del commissariato di polizia San Carlo sono intervenuti per delle verifiche ... Riporta msn.com
Incendio in un appartamento nel cuore di Napoli: morto un uomo - Un uomo di 64 anni è morto a causa di un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento in via Antonio De Curtis, nel cuore di Napoli. Secondo napolitoday.it