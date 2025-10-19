Incendio in un appartamento di via De Curtis a Napoli | trovato morto in casa uomo di 64 anni

Fanpage.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Già nei giorni scorsi i vigli del fuoco erano intervenuti per lo stesso motivo nello stesso appartamento di via Antonio De Curtis a Napoli: in quell'occasione l'uomo era stato salvato. Indaga la polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

