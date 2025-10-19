Incendio in cucina a Ponte Pattoli casa dichiarata inagibile

Perugiatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti, nella serata di sabato 18 ottobre 2025 verso le ore 22.50, a Ponte Pattoli per un incendio sviluppatosi nel locale cucina di un appartamento situato al secondo piano di un edificio residenziale.Sul posto sono giunte la squadra del Distaccamento di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

