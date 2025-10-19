Incendio in casa | donna muore tra le fiamme insieme al suo cane
Tragedia nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre in una villetta di Sarnico, comune della sponda bergamasca del Lago d'Iseo, al confine con Paratico. Una donna di 75 anni è morta nel devastante incendio scoppiato, per cause ancora da accertare, nella sua abitazione di via Campomatto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
