Incendio in appartamento persona soccorsa dal 118 Edificio inagibile

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perugia, 19 ottobre 2025 –  Incendio nella notte del 18 ottobre in un appartamento al secondo piano in località Ponte Pattoli, nella provincia di Perugia. Poco prima delle 23 i vigili del fuoco del Comando di Perugia sono intervenuti per domare le fiamme nella cucina dell’appartamento.  Sul posto anche la squadra del Distaccamento di Corso Cavour e personale della Sede centrale con APS (Autopompa serbatoio) e autoscala. L’incendio è stato prontamente estinto, evitando la propagazione delle fiamme agli altri ambienti dell’abitazione. A causa dei danni provocati da calore e fumo, l’intero edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incendio in appartamento persona soccorsa dal 118 edificio inagibile

© Lanazione.it - Incendio in appartamento, persona soccorsa dal 118. Edificio inagibile

Leggi anche questi approfondimenti

incendio appartamento persona soccorsaIncendio in appartamento, persona soccorsa dal 118. Edificio inagibile - Gravi danni provocati dalle fiamme in un palazzo nel Perugino. Come scrive lanazione.it

incendio appartamento persona soccorsaIncendio in appartamento a Bernareggio, allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco - BERNAREGGIO – Anche i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, oltre alle squadre del Comando di Monza e Brianza, sono intervenuti ieri, sabato, in via Alfonso La Marmora a Bernareggio per un ... msn.com scrive

incendio appartamento persona soccorsaIncendio a Bernareggio, palazzo divorato dalle fiamme: condomini fuggono in strada - Bernareggio (Monza e Brianza) – Fiamme e paura questo pomeriggio a Bernareggio per un incendio che ha divorato un appartamento e costretto gli abitanti di un palazzo di quattro piani a fuggire in ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Appartamento Persona Soccorsa