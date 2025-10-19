Incendio in appartamento persona soccorsa dal 118 Edificio inagibile

Perugia, 19 ottobre 2025 – Incendio nella notte del 18 ottobre in un appartamento al secondo piano in località Ponte Pattoli, nella provincia di Perugia. Poco prima delle 23 i vigili del fuoco del Comando di Perugia sono intervenuti per domare le fiamme nella cucina dell'appartamento. Sul posto anche la squadra del Distaccamento di Corso Cavour e personale della Sede centrale con APS (Autopompa serbatoio) e autoscala. L'incendio è stato prontamente estinto, evitando la propagazione delle fiamme agli altri ambienti dell'abitazione. A causa dei danni provocati da calore e fumo, l'intero edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

