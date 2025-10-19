Incendio in appartamento a Milano vicino alla Stazione Centrale le fiamme in via Vitruvio | un' anziana è grave

Il grave incendio in Via Vitruvio, a Milano. Un'anziana ferita e tre intossicati: le fiamme hanno quasi distrutto un appartamento. Edificio evacuato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio in appartamento a Milano vicino alla Stazione Centrale, le fiamme in via Vitruvio: un'anziana è grave

