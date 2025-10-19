Incendio in appartamento a Milano vicino alla Stazione Centrale fiamme in via Vitruvio | feriti e intossicati

Il grave incendio in Via Vitruvio, a Milano. Un'anziana ferita e tre intossicati: le fiamme hanno quasi distrutto un appartamento. Edificio evacuato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

