Incendio in appartamento a Milano vicino alla Stazione Centrale fiamme in via Vitruvio | feriti e intossicati

Il grave incendio in Via Vitruvio, a Milano. Un'anziana ferita e tre intossicati: le fiamme hanno quasi distrutto un appartamento. Edificio evacuato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incendio in appartamento a Milano vicino alla Stazione Centrale, fiamme in via Vitruvio: feriti e intossicati

