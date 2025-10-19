Incendio e aereo dirottato Panico su un aereo | Sembrava l’11 settembre

Le fiamme avvolgono un aereo di linea durante un viaggio e all’interno del veivolo si diffonde la paura: “Sembrava di rivivere l’11 settembre” In pochi secondi si è generato il panico all’interno di un aereo di linea, che stava trasportando centinaia di passeggeri. “E’ stato tutto così improvviso – racconta una testimone – io stavo riposando, poi si è scatenato il caos”. Le fiamme si sono immediatamente propagate per tutto l’aereo e hanno costretto il pilota a chiedere alla torre di controllo, la possibilità di poter effettuare un atterraggio d’emergenza. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

