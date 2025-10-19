Incendio devastante a Mercato Saraceno | vigili del fuoco al lavoro tutta notte per domare il rogo

Mercato Saraceno (Cesena), 19 ottobre 2025 – Devastante incendio nella notte a Mercato Saraceno. Le fiamme hanno avvolto un condominio in costruzione e per i vigili del fuoco è stata una nottata di duro lavoro. L’allarme è scattato su segnalazione di alcuni vicini e poco dopo le 4 sono intervenute squadre dei distaccamenti di Bagno di Romagna, Cesena e della sede centrale di Forlì. Non senza fatica, date le dimensioni del rogo, i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. Anche durante la mattina hanno continuato a lavorare per spegnere anche gli ultimi focolai e per le successive operazioni di bonifica e messa in sicurezza di quello che resta dell'edificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

