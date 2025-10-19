Incendio demolitore cosa è emerso dai controlli Arpa sulla qualità dell' aria
Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo rendendo l’aria irrespirabile: intorno alle 22.20 di ieri, sabato 18 ottobre, un grosso incendio le cui cause sono ancora in fase di accertamento è divampato a Monza bruciando decine di auto all’interno di Crimo un demolitore nell'area di viale delle. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
