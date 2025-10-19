Incendio alla Colonia felina di Corte Molon a Verona Il consigliere Rea | Atto gravissimo di odio verso gli animali
Il consigliere comunale di Verona Giuseppe Rea, con delega alla tutela degli animali, ha denunciato nella giornata di sabato 18 ottobre quello che definisce «un incendio doloso» divampato all'interno della colonia felina di Corte Molon. «Per fortuna i gatti stanno bene», fa sapere il consigliere. 🔗 Leggi su Veronasera.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incendiata la colonia felina di Corte Molon: "Un atto gravissimo di odio" - facebook.com Vai su Facebook
Incendio nella colonia felina di Corte Molon: “Gravissimo atto doloso” - Un incendio ha colpito la colonia felina di Corte Molon, la denuncia del consigliere Rea: "Atto doloso di odio per gli animali". Si legge su veronaoggi.it
Incendio alla colonia felina di Campotatti: "E’ un gesto di odio" - Una struttura ridotta a uno scheletro, presumibilmente per un inqualificabile gesto di ignoti entrati in azione nell’area di Campotatti, ... Riporta lanazione.it
Incendio nel casolare che ospita la colonia felina - Formigine, la custode esasperata dai continui e pericolosi atti vandalici "Scomparsi almeno tre gatti e i cuccioli appena nati". Riporta ilrestodelcarlino.it