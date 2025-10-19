Incendio a Camucia | Danni solo all’esterno a breve saremo operativi

Un bagliore improvviso, il fumo che si alza alto nel cielo di Camucia, le sirene dei vigili del fuoco che squarciano il silenzio del tardo pomeriggio. È cominciata così, intorno alle 18.45 di venerdì sera, la notte della MB Elettronica, azienda cortonese tra le più conosciute del settore. L’episodio arriva in una fase di riorganizzazione per l’azienda, che nelle prossime settimane concluderà un passaggio di proprietà con il gruppo finlandese Scanfil, realtà internazionale leader nei servizi EMS (Electronic Manufacturing Services). L’amministratore delegato Roberto Banelli conferma che ha già attivato tutte le procedure per garantire continuità e sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio a Camucia: "Danni solo all’esterno a breve saremo operativi"

Altri contenuti sullo stesso argomento

https://www1.saturnonotizie.it/news/read/203012/incendio-camucia.html - facebook.com Vai su Facebook

Il forte boato, poi l’incendio: paura a Camucia per il grosso rogo nell’azienda, fiamme alte - X Vai su X

Incendio a Camucia: "Danni solo all’esterno a breve saremo operativi" - L’amministratore delegato della MB Elettronica e il racconto della serata "Dentro solo fuliggene e qualche danno a macchinari ma poteva andare peggio: ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto ... Si legge su lanazione.it

Incendio in azienda aretina - Un grosso incendio è scoppiato alla Mb elettronica di Camucia nel comune di Cortona. Riporta rainews.it

Incendio alla MB elettronica a Camucia - Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti questa sera in Località Vallone di Cortona per incendio attività industriale. Lo riporta letruria.it