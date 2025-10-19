Incendio a Cameri in fiamme il tetto di una casa in Cascina Argine

Incendio nel pomeriggio di oggi a Cameri.É successo in cascina Argine, dove si è sviluppato un incendio in una abitazione. Le fiamme hanno interessato una porzione del tetto e un cassero confinante.Sul posto sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

