Inaugurazione per il parco ’Aldo Guidetti’
In tanti ieri mattina hanno partecipato all’inaugurazione del nuovo parco pubblico ‘Dott. Aldo Guidetti’. La cerimonia si è aperta in piazza Pighini da dove la banda di Scandiano ha guidato un corteo musicale fino al nuovo parco, in via per Reggio, creando un momento di forte coesione comunitaria. Il percorso ha coinvolto famiglie, bambini e tanti arcetani che hanno voluto rendere omaggio al dottor Guidetti, figura amatissima e punto di riferimento per almeno tre generazioni. Un’iniziativa alla presenza delle autorità comunali, di molti cittadini e dei familiari del medico a cui lo spazio è stato intitolato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Nel pomeriggio di oggi l’inaugurazione del nuovo piccolo parco Calisthenics in via dei Frassini. Lo stesso è stato donato alla cittadinanza dalla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno in collaborazione con la Parrocchia di Santo Stefano. Calisthenics - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurazione per il parco ’Aldo Guidetti’ - Il sindaco Nasciuti: "Metafora autentica dell’eredità che il dottore ha lasciato alla nostra comunità" ... Riporta msn.com
Apre il nuovo parco pubblico ’Aldo Guidetti’ - 30 nell’area dell’ex latteria di via per Reggio, il nuovo parco pubblico ... Da msn.com