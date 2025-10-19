Inaugurato nuovo nido Ospiterà 25 bambini
Un investimento per il futuro dei bambini e delle famiglie. È con questo spirito che ieri mattina a San Giovanni è stato inaugurato in via Peruzzi il Nido privato d’Infanzia "Arnolfo", gestito dalla Cooperativa Koinè. Il nuovo servizio, che sorge su una struttura di proprietà del Comune, è già in attività e potrà accogliere 25 bambini. Rappresenta un tassello importante nella rete dei servizi educativi cittadini e consolida il legame tra amministrazione pubblica e cooperazione sociale. "Questa giornata – ha dichiarato la presidente della Cooperativa Koinè Elena Gatteschi – segna un nuovo passo nel nostro lungo percorso dedicato ai più piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
