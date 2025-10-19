Inaugurato il nuovo Polo Logistico AVIS Provinciale | efficienza sostenibilità e innovazione al servizio della solidarietà
È stato inaugurato sabato 18 ottobre a Modena, in via Emilio Po 20, il nuovo Polo Logistico di AVIS Provinciale Modena, una struttura moderna e funzionale che segna un passo decisivo nell’ottimizzazione delle attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione del sangue e dei materiali sanitari. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
