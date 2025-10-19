Inaugurato il campo polivalente da calcetto e pallavolo realizzato dall’amministrazione comunale in via Madonna del Fiore, un nuovo spazio dedicato allo sport, ai giovani e alla socialità, pensato per valorizzare l’area e offrire alla comunità un luogo di incontro e benessere. "Con questo intervento – dice Alessio Celata, assessore ai Lavori Pubblici – abbiamo trasformato il vecchio campo da calcetto che necessitava di una profonda manutenzione, in un moderno campo da gioco adatto alla pratica del calcetto e della pallavolo. Un’opera che ha portato benefici in termini di decoro urbano e vivibilità per tutta la zona sportiva attorno allo stadio Vignagrande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

