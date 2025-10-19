In vino civitas | chiusura con i b2b a Salerno

Un circuito virtuoso che unisca città della carta e città del vino: l’ipotesi gemellaggio è scaturita durante il confronto promosso nell’ambito della seconda giornata di In Vino Civitas da Comieco, il Consorzio di carta e cartone rappresentato dalla vicepresidente Carlotta De iuuliis ha promosso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it