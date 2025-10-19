Via al cantiere per il secondo lotto per la riqualificazione di via Marconi a Lido di Camaiore. L’intervento, suddiviso, appunto, in più lotti funzionali, riguarda principalmente la realizzazione della fognatura bianca: prima dell’avvio del cantiere, infatti, il sottoservizio copriva soltanto in parte l’intera via Marconi (che si sviluppa per un totale di 890 metri), e, in alcuni casi, la condotta presente era in stato di elevata usura data dal tempo. Con il primo lotto, terminato nello scorso mese di maggio, il Comune è intervenuto nel tratto via del Fortino - via Rosso di San Secondo, sia a potenziamento delle tubazioni esistenti sia con la messa in posa ex novo ove assente, per un totale di 340 metri di nuova fognatura bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In via Marconi a Lido. I lavori del secondo lotto. Fognature e asfaltatura