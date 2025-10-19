In via Fleming trovato morto un 33enne in un B&B

Parmatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato trovato morto in via Fleming. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un 33enne, il cui corpo senza vita è  stato rinvenuto all'interno di un B&B di via Fleming. Sul posto il 118, arrivato poche ore fa. Inutili i tentativi di rianimarlo. Ancora sconosciute le cause del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

via fleming trovato morto33enne trovato morto in via Fleming - In aggiornamento - In via Fleming è stato accertato il decesso di un uomo di 33 anni all'interno di un B&B. gazzettadiparma.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Via Fleming Trovato Morto