In via Fleming trovato morto un 33enne in un B&B
Un uomo è stato trovato morto in via Fleming. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un 33enne, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto all'interno di un B&B di via Fleming. Sul posto il 118, arrivato poche ore fa. Inutili i tentativi di rianimarlo. Ancora sconosciute le cause del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
33enne trovato morto in via Fleming - In aggiornamento - In via Fleming è stato accertato il decesso di un uomo di 33 anni all'interno di un B&B. gazzettadiparma.it scrive