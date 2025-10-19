In Spagna si indaga sulla morte del fondatore di Mango
La notizia dello scorso dicembre della morte di Isak Andic ha sollevato dei dubbi. Per questo la polizia spagnola sta attualmente indagando su quanto accaduto al fondatore di Mango, all’epoca attribuita ad un incidente in montagna. Giovedì scorso, invece, i media locali hanno fatto sapere che tra i primi indagati ci sarebbe il figlio dell’ imprenditore. Mango, la polizia spagnola indaga sulla morte di Isak Andic. A dicembre la stampa spagnola aveva raccontato come fosse stata una caduta accidentale durante un’escursione in famiglia in Catalogna ad uccidere l’imprenditore. Ma ora, secondo il quotidiano El País, la polizia ora sospetta un omicidio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
