In Italia un lavoratore su sette a rischio povertà quando lo stipendio non basta
In Italia aumenta il numero di lavoratori a rischio povertà. Secondo i dati Istat pubblicati il 14 ottobre 2025, su un totale di circa 23 milioni di occupati (tra dipendenti e autonomi) il 10,2% sono “working poor”, schiacciati da salari stagnanti, inflazione e precarietà. Quanti sono i lavoratori a rischio povertà in Italia. Sulla base dei dati forniti da Istat ed Eurostat relativi al 2024, il fenomeno dei lavoratori a rischio povertà in Italia coinvolge tra i 2,3 e i 2,4 milioni di persone. Sono persone che, pur avendo un lavoro, dispongono di un reddito disponibile (ovvero al netto di tasse e trasferimenti) inferiore al 60% del reddito mediano nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
1 lavoratore italiano su 5 è a rischio burnout. Ma meno della metà delle aziende cura il benessere mentale https://forbes.it/2025/10/10/burnout-rischio-1-lavoratore-italiano-5… - X Vai su X
Il deputato di Fratelli d'Italia rassicura i lavoratori in merito all’attenzione del governo Meloni in ordine alla loro posizione Leggi l'articolo completo nei commenti ? L'informazione nel palmo della tua mano. Resta connesso con la nostra app ? Scarica l’app d - facebook.com Vai su Facebook
Disuguaglianze nel Lazio: oltre un quinto della popolazione a rischio povertà - Secondo l’analisi Eurispes presentata in Senato, il Lazio si posiziona a metà strada tra Nord e Sud per disuguaglianze economiche e sociali. Come scrive rainews.it
Come proteggersi dal rischio cambio e dove investire in Usa e Italia. Parla Piacentini (Decalia) - fondatore di Decalia, spiega perché con le azioni è meglio puntare su una strategia di lungo termine. Scrive milanofinanza.it
Mattarella: "Lavoro non può significare rischio di vita. Precarietà oltre limite sfruttamento" - Il capo dello Stato: 'Squilibri nelle retribuzioni, questione salariale non può essere elusa' ... Secondo msn.com