In Italia aumenta il numero di lavoratori a rischio povertà. Secondo i dati Istat pubblicati il 14 ottobre 2025, su un totale di circa 23 milioni di occupati (tra dipendenti e autonomi) il 10,2% sono “working poor”, schiacciati da salari stagnanti, inflazione e precarietà. Quanti sono i lavoratori a rischio povertà in Italia. Sulla base dei dati forniti da Istat ed Eurostat relativi al 2024, il fenomeno dei lavoratori a rischio povertà in Italia coinvolge tra i 2,3 e i 2,4 milioni di persone. Sono persone che, pur avendo un lavoro, dispongono di un reddito disponibile (ovvero al netto di tasse e trasferimenti) inferiore al 60% del reddito mediano nazionale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - In Italia un lavoratore su sette a rischio povertà, quando lo stipendio non basta