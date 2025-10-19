In Italia c’è un posto che sembra Marte e gli scienziati lo stanno usando per fare ricerca

Nel 1871, in una lettera indirizzata al suo amico Joseph Dalton Hooker, Charles Darwin formulò un’ipotesi tanto semplice quanto rivoluzionaria: la vita potrebbe essere nata in “un piccolo stagno caldo”. Oltre 150 anni dopo, quella visione trova conferme concrete grazie a una scoperta straordinaria compiuta da un team di ricercatori italiani sull ‘isola di Pantelleria, in Sicilia. Il protagonista di questa ricerca è il Bagno dell’Acqua, un piccolo lago termale che si è rivelato un laboratorio naturale ideale per studiare l’origine della vita. Questo ambiente unico combina alta alcalinità, attività idrotermale, diversità mineralogica e presenza microbica: caratteristiche che lo rendono sorprendentemente simile sia alla Terra primordiale di 4,5 miliardi di anni fa, sia ad alcune regioni marziane di grande interesse astrobiologico, come il cratere Jezero e Oxia Planum. 🔗 Leggi su Cultweb.it

