In Grecia introdotta giornata lavorativa di 13 ore e 74 anni per la pensione

Lucascialo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Grecia è stata approvata una riforma del mercato del lavoro che aumenta anche la precarietà. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

