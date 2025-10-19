In Grecia introdotta giornata lavorativa di 13 ore e 74 anni per la pensione
In Grecia è stata approvata una riforma del mercato del lavoro che aumenta anche la precarietà. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Approfondisci con queste news
SIFUS CIAS – 13 ORE DI LAVORO IN GRECIA? RITORNO AL MEDIOEVO MENTRE ALTRI PAESI GUARDANO ALLA SETTIMANA CORTA Roma 15-10-2025 - Espimiamo piena solidarietà ai lavoratori greci che lottano contro la legge che consente di estend Vai su Facebook
La Grecia potrebbe tornare alla giornata lavorativa di 13 ore - Le ore di lavoro non sono l'unico punto controverso: tra gli altri punti della riforma c'è la proposta di estendere ai 74 anni l'età pensionabile. Riporta europa.today.it
Il Parlamento greco approva legge su giornata di 13 ore: cosa prevede - La nuova norma stabilisce che i dipendenti nel settore privato potranno essere impiegati dallo stesso datore di lavoro oltre il consueto orario di 8 ore per non più di 37 giorni all'anno, su base ... Come scrive tg24.sky.it
Grecia, la giornata lavorativa di 13 ore è legge (per 37 giorni all’anno con 40% in più di paga): protestano sindacati e opposizioni - Secondo il governo di Kyriakos Mitsotakis, la misura offre nuove opportunità a chi desidera guadagnare di più. Segnala msn.com