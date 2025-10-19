In calo gli incidenti mortali nel Vco | nel 2024 una sola vittima
Calano i morti sulle strade del Vco, dove nel 2024 si è registato un solo incidente mortale.Secondo i dati diffusi dall'Automobile Club del Vco, infatti, la provincia di Verbania è tra le sole tre province italiane, insieme a Campobasso e Gorizia, ad aver raggiunto l'obiettivo del dimezzamento. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
ACI pubblica i dati sulla sicurezza stradale: in provincia dell’Aquila incidenti in calo, Carsoli comune con la maggiore mortalità relativa... Vai su Facebook
Limiti di velocità, Ravinale (AVS): "Incidenti in calo ma la Giunta ignora ITP" - X Vai su X
Strade pericolose in provincia: "Sensibile aumento dei mortali" - Nella provincia riminese la mortalità da incidente stradale è tornata a crescere. Segnala msn.com
Incidentalità: nel VCO dimezzate le vittime - Ossola è tra le sole tre province italiane – insieme a Campobasso e Gorizia – ad aver raggiunto l’obiettivo del dimezzamento delle vittime della strada rispetto al 2019, come certific ... Secondo verbanianotizie.it
Nel 2024 oltre 8 morti al giorno in incidenti stradali (in calo) - In Italia nel 2024 ci sono stati in media 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti ogni giorno. Si legge su avvenire.it