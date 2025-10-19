In auto sulla statale 16 con oltre un chilo di cocaina | scatta un arresto
CASARANO - Si terrà domani l’interrogatorio di convalida dinanzi al gip del tribunale di Lecce Alcide Maritati di Paolo Esposito, il 35enne di Casarano trovato due giorni fa con più di un chilo di cocaina (per la precisione un chilo e due grammi).L’arresto è scattato all’esito di un controllo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
