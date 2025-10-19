In 5 aggrediscono un giovane vicino alla stazione e lo riducono in gravi condizioni

Napolitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In 5 contro uno, secondo un copione tristemente noto. Il luogo dell'aggressione una strada nei pressi della stazione ferroviaria. Solo il caso ha voluti che lì vicino di trovasse una guardia giurata, in servizio in un cantiere che ha sentito “urla strazianti” ed è intervenuta, salvando la vita ad. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

5 aggrediscono giovane vicinoIn 5 aggrediscono giovane nordafricano vicino alla stazione e lo riducono in condizioni disperate - Soccorso, il giovane nordafricano è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Pietà dove, assieme a numerosi ecch8mosi e al volto tumefatto, i sanitari hanno riscontrato la lesione di un ... Si legge su napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: 5 Aggrediscono Giovane Vicino