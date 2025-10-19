In 5 aggrediscono giovane nordafricano vicino alla stazione e lo riducono in condizioni disperate

Napolitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In 5 contro uno, secondo un copione tristemente noto. Il luogo dell'aggressione una strada nei pressi della stazione ferroviaria. Solo il caso ha voluti che lì vicino di trovasse una guardia giurata, in servizio in un cantiere che ha sentito “urla strazianti” ed è intervenuta, salvando la vita ad. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

