Imprese cresce economia del commiato settemila aziende +4,9% su 2019

Roma, 19 ott. (Adnkronos) - L'impresa funebre è un comparto economico che negli ultimi anni ha cambiato pelle: cresce, si professionalizza e si ridisegna, spinto dall'invecchiamento della popolazione, dalla ricerca di soluzioni più sostenibili come la cremazione e da regole sempre più stringenti. Al 30 giugno 2025, secondo i dati diffusi, le imprese funebri attive nel Paese sono 7.050: un dato superiore del 4,9% al 2019, quando se ne contavano 6.720, come riferisce Unioncamere-InfoCamere, Movimprese in una nota. Ma la fotografia restituisce un quadro con interessanti variazioni interne. Il Sud e le Isole si confermano l'area con la maggiore concentrazione di attività (3. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Imprese, cresce economia del commiato settemila aziende (+4,9% su 2019)

