Impresa Athletic Palermo a Gela | i nerorosa espugnano il Presti e volano a -2 dalla testa
Arriva la prima vittoria esterna stagionale per l’Athletic Club Palermo. Una grandissima impresa dei nerorosa di Emanuele Ferraro che hanno vinto 1-0 a Gela, con la rete di Bonfiglio. Al “Vincenzo Presti” l’Athletic è stato protagonista di una grandissima prestazione, di cuore e orgoglio, per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
