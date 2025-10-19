Impatto devastante per Bonny l’Inter sta vincendo la scommessa
2025-10-18 22:10:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: È arrivato senza generare troppo entusiasmo, la stagione a Parma aveva ingannato chi osserva senza troppa attenzione e invece già in Emilia si intravedevano le caratteristiche di un gran giocatore. Ange-Yoan Bonny giocava in un contesto che forse non lo metteva abbastanza in luce, ma in ogni partita era chiaro il suo contributo: pochi gol, è vero, ma quanto lavoro per la squadra e quante occasioni create per i compagni. L’Inter lo ha studiato a lungo, i nerazzurri ne hanno colto le potenzialità e senza indugiare hanno offerto al Parma quanto il Parma ha chiesto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
