Impariamo a programmare insieme appuntamento a San Matteo degli Armeni per nonni e nipoti
Torna l'appuntamento con il CoderDojo di Perugia, sabato 25 ottobre 2025, per celebrare la “Festa dei Nonni”, è stato pensato un coderdojo speciale: nonnenonni + nipoti.Appuntamento per creare un videogioco a tema spaziale con Scratch, in via Monteripido 2, Perugia, presso la Biblioteca San. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
