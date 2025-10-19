Immunoterapia per il melanoma | il mattino batte il pomeriggio
L’immunoterapia contro il melanoma mostra un profilo di efficacia più netto quando viene somministrata al mattino, e lo suggeriscono dati solidi maturati nel lungo periodo. Il tema riaccende l’attenzione sul “quando” delle cure, oltre che sul “cosa”, e si intreccia con i risultati aggiornati del programma CheckMate 238 presentati a Berlino. Il tempo conta: perché . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
