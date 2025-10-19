Ilary Blasi? Ma no… La rivelazione di Francesco Totti sulla ex moglie è pazzesca | lo dice dopo tanti anni

La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha avuto inizio nel 2002. L’ex calciatore della Roma e la showgirl si sono sposati tre anni dopo, nel 2005. Dopo quasi 20 anni insieme la relazione si è interrotta, tra accuse reciproche di tradimenti e pure una causa legale per la separazione. Al centro della battaglia la divisione di beni e l’affidamento dei figli. E ora si scopre un altro dettaglio per molti versi ‘scioccante’. “Non era per lei”. Dopo oltre vent’anni, Francesco Totti rilegge uno dei fotogrammi più iconici della sua carriera: la maglia con la scritta “6 Unica” mostrata nel derby del 2002. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it