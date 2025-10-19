Il volo segreto da 41mila metri | la storia dell’uomo che ha battuto Baumgartner ma nessuno lo ricorda
Non sempre gli eroi hanno bisogno che le loro gesta vengano gridate. Alcuni si limitanto a compierle e basta, quasi glassandole di silenzio, come se la gloria fosse un dettaglio superfluo. È il caso di Alan Eustace, 57 anni, vicepresidente senior di Google, l’uomo che nel 2014 ha battuto il record di Felix Baumgartner volando – o meglio, precipitando – da oltre 41.419 metri di altezza. Lo ha fatto senza grandi sponsor, privo di elmetti griffati, senza la regia dilagante della Red Bull. Solo, nel deserto del New Mexico, infilato dentro una tuta bianca rigonfia come quella di un astronauta. Si è lasciato cadere nel vuoto per quattro minuti e mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
