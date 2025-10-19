Il Volley Bergamo torna alla ChorusLife Arena 7 mesi dopo | si gioca la classica con Novara

Bergamo. Sette mesi dopo la prima volta, il Volley Bergamo 1991 ritorna alla ChorusLife Arena per giocare un classico del campionato italiano e sfidare Novara di fronte a migliaia di tifosi. Era il 17 marzo quando le rossoblù ospitarono Conegliano nel primo turno dei playoff: finì 3-0. La sfida di domenica 19 ottobre (ore 16) sarà altrettanto difficile, visto che le piemontesi entrano nella quarta giornata da capolista solitaria a punteggio pieno (9 punti) e non hanno intenzione di fermarsi. Umore opposto per Bergamo, che ha l’amaro in bocca dopo la vittoria sfuggita nel finale a Busto dopo una incredibile rimonta e tre match point non sfruttati al tiebreak. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

