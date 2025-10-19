Il viaggio sulla Global Flotilla in prima persona | il senatore Croatti si racconta a Ferrara

Un appuntamento imperdibile per chi vuole ascoltare una testimonianza autentica, intensa e profondamente umana. Il senatore Marco Croatti, testimone diretto e protagonista della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, sarà a Ferrara lunedì 20 (Sala ex Refettorio di via Boccaleone, alle 20.30). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

