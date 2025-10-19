Il vescovo bergogliano si sposa ma si lamenta | Sono rimasto senza stipendio

Di preti che abbandonano il sacerdozio per amore ne sono sempre esistiti e continuano ad esisterne molti. È più raro che un colpo di scena simile capiti ad un vescovo. Ma non è impossibile come dimostra un caso che arriva dalla seconda patria di Leone XIV, quel Perù in cui Robert Francis Prevost è stato per anni missionario e poi vescovo. L'ex vescovo innamorato si chiama Reinaldo Nann, fino al 2024 titolare della prelatura di Caravelí. Le strane dimissioni. Nann, missionario tedesco originario dell'arcidiocesi di Friburgo in Brisgovia - la stessa di monsignor Georg Gänswein - era stato nominato vescovo da Francesco nel 2017. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

