Roma, 19 ott – Molti in Italia continuano a leggere la guerra in Ucraina come una partita tra Stati Uniti e Russia, una riedizione della Guerra fredda con Kyiv nel ruolo di pedina sacrificabile. Ma questa è una semplificazione comoda, e in larga parte falsa. Nella visione che domina oggi il dibattito russo, il nemico non è Washington né la Nato, bensì l’Europa stessa: la sua cultura, i suoi valori, la sua storia. Per la Russia il nemico siamo noi. È un punto che in Italia pochi hanno il coraggio di riconoscere, soprattutto tra i simpatizzanti filorussi che vedono in Mosca un presunto baluardo “antiglobalista”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Il vero nemico di Mosca? L’Europa. Parola di Karaganov