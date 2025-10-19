Il Vecchietta Nuova visione al Santa Maria

A poco più di seicento anni dalla nascita di Lorenzo di Pietro, detto il Vecchietta (naro nel 1410 a Siena, dove è morto nel 1480), il complesso museale Santa Maria della Scala inaugura un nuovo allestimento che, si annuncia, "restituisce centralità all’artista che più di ogni altro ne ha segnato la storia, lasciando capolavori che ancora oggi definiscono l’identità del luogo. Il percorso, affidato alla curatela di Giulio Dalvit, associate curator presso la Frick Collection di New York, "è stato interamente ripensato per restituire pieno valore a capolavori come il Pellegrinaio, la Sagrestia Vecchia con l’Arliquiera e l’imponente Cristo bronzeo della Santissima Annunziata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

