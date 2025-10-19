Tutti i proprietari di animali domestici sono colpevoli di aver lasciato almeno una volta il proprio cane salire sul letto. Quella sensazione di calore e compagnia sembra così naturale e piacevole, eppure potrebbe nascondere rischi per la salute più seri di quanto si pensi. La decisione di permettere o meno al proprio amico a quattro zampe di dormire nel letto è una questione che coinvolge aspetti igienici, medici e comportamentali, con pro e contro che meritano un’analisi approfondita. Secondo gli esperti del VCA Animal Hospital e di JYSK, azienda specializzata in soluzioni per il riposo, la presenza del cane nel letto può effettivamente migliorare la qualità del sonno per molte persone. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il tuo cane dorme nel letto con te? Ecco perché potrebbe essere un pericolo